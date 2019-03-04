РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 мар. С начала текущего года в многоквартирных домах городского округа Люберцы отремонтировали более 60 подъездов, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«На сегодня в жилых домах городского округа отремонтирован 61 подъезд, что составляет 6 % от установленного плана на 2019 год. В работе находятся еще 23 подъезда. До конца марта планируется отремонтировать еще 89 подъездов», – сказал Ружицкий.

По его словам, в текущем году отремонтируют не менее 955 подъездов. В 2018 году работы провели в 1 329 подъездах жилых домов, расположенных на территории городского округа.