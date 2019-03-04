РИАМО - 4 мар. В столичном районе Соколиная гора пресечен факт незаконного использования земельного участка, нелегальное строение шиномонтажа выведено с территории гаражного комплекса на Семеновском переулке, владение 4А, говорится в сообщении пресс-службы Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

Как уточняется в материале, в границах земельного участка, предназначенного для эксплуатации гаражей без разрешительной документации и оформления прав на землю, был размещен металлический павильон – пункт шиномонтажа.

«Организована работа по пресечению незаконного использования земельного участка. В настоящее время осуществлен демонтаж незаконно возведенного строения шиномонтажа. Земельный участок освобожден от самостроя», – отмечается в сообщении.