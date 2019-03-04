РИАМО - 4 мар. В Солнечногорске мужчина попал в больницу с ножевым ранением, которое получил в ходе пьяной драки с матерью, женщина также попала в медицинское учреждение, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

Накануне утром в поселке Голубое городского округа Солнечногорск на улице Родниковая, дом 2 из квартиры бригадой скорой помощи с проникающим ножевым ранением брюшной полости доставлен и госпитализирован мужчина 1988 года рождения.

«Чуть позже в этот же день из этой же квартиры бригадой скорой помощи с телесными повреждениями доставлена мать пострадавшего 1957 года рождения на амбулаторное лечение. Телесные повреждения потерпевшие получили в ходе обоюдной драки, после совместного распития спиртных напитков, в ссоре», – сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело, избрана мера пресечения – подписка о невыезде.