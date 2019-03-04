РИАМО (БАЛАШИХА) – 4 мар. Сотрудники ГИБДД подмосковной Балашихи 6 марта проведут рейд по пресечению фактов нарушения перевозки детей, говорится в сообщении пресс-службы ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

Мероприятие направлено на выявление и пресечение фактов нарушения водителями перевозки детей без детских удерживающих устройств в автомобиле, а также пресечение нарушений ПДД со стороны детей-пешеходов и водителей транспортных средств.

«Сотрудниками ДПС ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» 6 марта с 13:00 до 15:00 в городском округе Балашиха будет проводиться профилактическое мероприятие «Ребенок-пассажир», – говорится в сообщении.

Перевозка в автомобиле детей младше 7 лет осуществляется с использованием детских удерживающих систем, соответствующих весу и росту ребенка. Дети от 7 до 11 лет включительно перевозятся в соответствующем весу и росту ребенка автокресле или с использованием ремней безопасности.

Сумма административного штрафа за нарушение правил перевозки детей составляет 3 тысячи рублей.

Госавтоинспекторы призывают водителей быть более внимательными к детям, находящимся у края проезжей части, особенно при пересечении проезжей части на подходах к детским площадкам. Необходимо заблаговременно снизить скорость при подъезде к пешеходным переходам и местам массового скопления людей.