РИАМО – 4 мар. Новую детско-взрослую поликлинику введут в эксплуатацию в текущем году в столичном районе Беговой, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Детско-взрослую поликлинику на 750 посещений в смену по адресу: Ленинградский проспект, дом 16 в районе Беговой на севере Москвы введут в эксплуатацию в этом году. На объекте выполнены фасадные и кровельные работы, завершается внутренняя отделка помещений и благоустройство прилегающей территории, идет монтаж медицинского оборудования», – сказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Общая площадь шестиэтажного здания поликлиники составит порядка 9 тысяч квадратных метров.

«Взрослая поликлиника на 500 посещений в смену предусматривает в своем составе следующие подразделения: отделение профилактики; два терапевтических отделения; блок хирургических кабинетов; блок врачей-специалистов; отделение функциональной диагностики; дневной стационар на 10 коек; отделение реабилитации», – уточняется в материале.

Детская поликлиника на 250 посещений в смену предусматривает помещения вестибюльной группы с двумя приемно-смотровыми фильтр-боксами; школьно-дошкольное отделение; отделения здорового ребенка; педиатрическое отделение; блок хирургического кабинета; блок кабинетов функциональной диагностики; дневной стационар на шесть коек; физиотерапевтический блок кабинетов.

«Подразделения общего пользования получат следующие помещения: отделение лучевой диагностики с рентгенодиагностическими кабинетами; служебно-бытовые и хозяйственные помещения», – добавляется в сообщении.

Подразделения и помещения поликлиники оснащены новым современным медицинским и технологическим оборудованием и мебелью.

«Столичные поликлиники по поручению мэра Москвы Сергея Собянина переходят на новый стандарт работы и обслуживания пациентов, который позволяет избегать очередей, повышать комфорт и доступность медицинской помощи», – заверил Бочкарев.