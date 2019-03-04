РИАМО (КОРОЛЕВ) – 4 мар. Ученица детской школы искусств подмосковного Королева стала лауреатом I степени в региональном фестивале-конкурсе «Таланты Подмосковья», сообщается на странице учреждения в Instagram.

«Софья Ломейко, учащаяся 4-го класса детской школы искусств городского округа Королев, приняла участие в III Открытом конкурсе «Таланты Подмосковья» и завоевала звание лауреата I степени в номинации «Инструментальное исполнительство (народные инструменты, гитара)», третья возрастная группа (12-15 лет)», – говорится в сообщении.

Преподаватель победительницы – Марина Витальевна Савина.

Открытый фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Таланты Подмосковья» организован с целью привлечения детей и юношества к демонстрации своих творческих возможностей. Он проходит во Фряновской детской школе искусств городского округа Щелково. В фестивале-конкурсе могут принимать участие обучающиеся муниципальных учреждений дополнительного образования. Конкурс проводится ежегодно.