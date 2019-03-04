РИАМО - 4 мар. Сотрудники отдела МВД «Люберецкое» и управления ФСБ задержали 45-летнего жителя Рязанской области, подозреваемого в незаконном хранении оружия и боеприпасов, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«По месту его проживания обнаружены и изъяты семь предметов, конструктивно схожих с боевым оружием, составные части к ним, приборы для бесшумной стрельбы и 200 патронов различного калибра», – сказала начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

По результатам баллистического исследования части изъятого установлено, что один из пистолетов и патроны к нему пригодны для стрельбы, добавила Петрова.

Возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ («Незаконное хранение оружия и боеприпасов»). Мужчину заключили под стражу. Ему грозит лишение свободы на срок до 8 лет.