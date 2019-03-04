РИАМО – 4 мар. Карантин по бешенству животных сняли в некоторых территориях Можайского городского округа, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.

«Отменить с даты подписания (1 марта 2019 года – ред.) настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных, установленные постановлением губернатора Московской области от 3 октября 2018 года, и признать благополучными по бешенству животных следующие территории Московской области: деревня Красный Балтиец Можайского городского округа», – говорится в документе.

Ограничения также сняли на территории от западной границы деревни Коровино до восточной границы деревни Храброво, далее до западной границы поселка Гидроузел, далее до западной границы деревни Клементьево и далее на юг вдоль границы Можайского городского округа.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.