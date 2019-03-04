РИАМО – 4 мар. В текущем году бюджет Подмосковья выделит около 20 сертификатов различным учреждениям подмосковного Реутова на приобретение оборудования, сообщил в понедельник глава городского округа Станислав Каторов.

«С 2018 года депутаты реутовского городского совета депутатов из фракции «Единая Россия» проводили встречи со многими трудовыми коллективами, на встрече в детском саду №14 зашла речь о том, что сотрудникам не хватает технического оснащения для более плодотворной работы», – сказал Каторов.

По его словам, после обращения к председателю Мособлдумы Игорю Брынцалову, и при помощи фракции «Единая Россия» в региональном парламенте нашли возможность помочь дошкольному учреждению.

«Сертификат на 100 тысяч рублей вручили директору детского сада. На эти средства закупят стационарный компьютер», – отметил Каторов.

По данным Реутовского информагентства, еще 100 тысяч рублей на приобретение музыкального оборудования и оргтехники получит музейно-выставочный центр города, 500 тысяч рублей на спортинвентарь получит физкультурно-оздоровительный комплекс, всего деньги будут выделены почти 20 организациям и учреждениям Реутова.