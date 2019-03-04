РИАМО – 4 мар. Парки Подмосковья готовы проводить зиму, с 4 по 10 марта в 57 парках культуры и отдыха региона будут организованы Масленичные гулянья, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин уточнил, что на мероприятиях ожидаются более 140 тысяч человек.

«Гостей и жителей Подмосковья ждет праздник с народными гуляньями, играми, квестами, конкурсами, выступлениями творческих коллективов. На территории многих парков будут организованы концертные и игровые площадки, пройдут развлекательные программы и конкурсы. Любителей посоревноваться в молодецких забавах ждут традиционные масленичные состязания. В 15 парках Подмосковья будут организованы ярмарки», – сказал Хайкин.

В парке «Елочки» в Домодедове запланирована Масленичная программа «Блин на весь мир».

«В рамках программы будет организована праздничная ярмарка, концертная программа с участием местных коллективов и Московского казачьего хора. В финале мероприятия участники праздника увидят файер-шоу», – уточняется в материале.

В парке «Покровский» Сергиево-Посадского района пройдет Масленичное шествие с играми, театральными представлениями и горячими угощениями, а также с катанием на лошадях и на собачьих упряжках.

А в парке «Захарово» в Одинцове совместно с Государственным историко-литературным музеем-заповедником А.С. Пушкина гостей развлекут актеры кукольного театра.

«В начале каждого показа кукольных представлений будет организован мастер-класс по приготовлению блинов», – добавляется в сообщении.

Для посетителей центрального парка в Долгопрудном запланирована большая концертно-развлекательная игровая программа для взрослых и детей с участием приглашенного коллектива – ансамбля «Любо мило». В рамках мероприятия пройдут конкурсы, мастер-классы.

В течение всего праздника во всех парках Подмосковья можно будет полакомиться блинами, баранками, вареньем и согреться горячим чаем.

«Кульминацией праздника станет традиционное сожжение символа праздника – чучела Масленицы», – заключается в материале.

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