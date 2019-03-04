РИАМО - 4 мар. В 2019 году в Коломенском округе Подмосковья закроют полигон твердых бытовых отходов «Воловичи» и приступят к его рекультивации, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Первого марта глава Коломенского городского округа Денис Лебедев выступил с отчетом о социально-экономическом развитии муниципалитета за 2018 год. Мероприятие прошло во Дворце культуры «Тепловозостроитель».

«В 2019 году мы закрываем полигон «Воловичи» и приступаем к его рекультивации. В Мячкове будет открыт современный комплекс по переработке отходов. Это высокотехнологичное и, главное, безопасное предприятие полного цикла позволит нам перейти на новый экологический стандарт», — сказал Лебедев в ходе отчета.

Он также рассказал о росте бюджета муниципалитета.

«Рост экономики дает возможность с каждым годом увеличивать бюджет округа. 8,4 миллиарда рублей – цифра 2018 года, почти 2,9 миллиарда плюсом к уровню 2017 года. Расходы бюджета сохранили свою социальную направленность», — отметил глава округа.

Он добавил, что в муниципалитете отремонтировали четыре детских сада, инфекционный корпус детской больницы, поликлиники №1, №4. Открыли новый ФОК в поселке Радужный и многофункциональную хоккейную площадку на стадионе «Труд». В округе начнут строить две новые школы и две пристройки, новую поликлинику в микрорайоне Подлипки Город. В 2019 году также возобновят строительство школы в поселке Пески.

«Продолжается благоустройство общественных пространств: преобразились сквер Окский и сквер имени Зайцева, на очереди новый туристический маршрут – Улица Зайцева и Москворецкая набережная», — отметил Лебедев.

С 1 января Подмосковье перешло на новую систему обращения с отходами, в том числе раздельный сбор мусора.

Современные комплексы по сортировке и переработке отходов уже построены и работают в Рошале, Зарайске и Серебряных Прудах. До конца года планируется ввести в эксплуатацию еще девять таких предприятий в том числе с применением технологии глубинной сортировки. В течение нескольких лет будет построено также четыре современных завода по термическому обезвреживанию отходов с попутной выработкой электроэнергии.