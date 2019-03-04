РИАМО - 4 мар. В подмосковном Ногинске возбудили уголовное дело по факту смерти 14-летнего подростка в результате пожара в одной из квартир города, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

2 марта в квартире одного из жилых домов Ногинска произошло возгорание. После ликвидации пожара спасатели обнаружили тело 14-летнего мальчика. Его родителей госпитализировали.

«По данному факту следственным отделом по городу Ногинску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», – говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной возгорания явилось короткое замыкание электропроводки. Для установления точных причин произошедшего назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.