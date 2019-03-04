РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 4 мар. В микрорайоне Кузнечики подмосковного Подольска автовладельца оштрафовали на 3 тысячи рублей, его машина мешала спецтранспорту вывезти мусор, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне «Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

В администрации Подольска на днях состоялось очередное заседание административной комиссии, в ходе которого было рассмотрено несколько административных дел в отношении нарушителей. В том числе, за создание помех для вывоза мусора и уборки территории, невыполнение работ по уборке снега, наледей, ледяных образований.

«Материалы одного из дел были подготовлены сотрудником территориального управления администрации округа в микрорайоне Кузнечики в отношении нарушителя, транспортное средство которого создало серьезную помеху спецтранспорту, осуществляющему вывоз мусора с мусоросборочной площадки возле дома №9 по бульвару 65-летия Победы», – говорится в сообщении.

В материале отмечается, что сигнал о нарушении и фотографии поступили от активных жителей. Нарушитель свою вину признал и обязуется в дальнейшем не совершать подобных правонарушений. Его признали виновным и оштрафовали на 3 тысячи рублей.

«Напомним, предупреждение данной статьей не предусмотрено. В случае повторного совершения подобного правонарушения в течение года штраф может быть увеличен до 5 тысяч рублей», – поясняется в материале.