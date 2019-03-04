РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 мар. В поселке Мирный подмосковных Люберец восстановили остановочный павильон, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий на оперативном совещании в понедельник.

«На прошедшей неделе восстановлена остановка в Мирном (поселок Люберец – ред.). Сейчас необходимо обработать территорию рядом противогололедными материалами», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что жители попросили убрать навалы мусора с Транспортной улицы. Также они попросили устранить огромную лужу возле дома №3 на улице Урицкого.