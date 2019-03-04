РИАМО - 4 мар. Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин рассчитывает, что все предприниматели столицы будут знать о премии «Прорыв года», а 10% из них станут ее участниками.
В понедельник в Москве стартовал прием заявок на первый ежегодный конкурс для предпринимателей «Прорыв года». Подать заявку на соискание премии можно до середины апреля.
Решение о проведении конкурса «Прорыв года» было принято мэром Сергеем Собяниным на заседании президиума правительства Москвы в августе 2018 года. Принять участие могут только компании, зарегистрированные в столице.
В Москве стартовал прием заявок на премию для предпринимателей «Прорыв года»>>
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