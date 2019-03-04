РИАМО - 4 мар. Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин рассчитывает, что все предприниматели столицы будут знать о премии «Прорыв года», а 10% из них станут ее участниками.

В понедельник в Москве стартовал прием заявок на первый ежегодный конкурс для предпринимателей «Прорыв года». Подать заявку на соискание премии можно до середины апреля.

«Сейчас в Москве 800 тысяч предпринимателей. Для нас важно охватить, конечно, всех информационно, но, если придут с заявками хотя бы 10%, я считаю, что мы охватим фактически все 100% предпринимателей», – сказал Фурсин.

Решение о проведении конкурса «Прорыв года» было принято мэром Сергеем Собяниным на заседании президиума правительства Москвы в августе 2018 года. Принять участие могут только компании, зарегистрированные в столице.

В Москве стартовал прием заявок на премию для предпринимателей «Прорыв года»>>