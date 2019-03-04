РИАМО - 4 мар. Акционерное общество «Воскресенские минеральные удобрения» подвело финансовые итоги 2018 года, по российским стандартам бухгалтерского учета (неаудированным) выручка в отчетном периоде составила 14,5 миллиардов рублей по сравнению с 11 миллиардами рублей в 2017 году, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«Чистая прибыль достигла 436 миллионов рублей, в 2017 году предприятие сработало с убытком в 484 миллиона рублей», - отмечается в материале.

Основное влияние на выручку предприятия оказал рост объемов реализации продукции - рост составил 12,2% к уровню 2017 года.

«Положительный эффект удалось достичь благодаря увеличению объемов производства товарной продукции, а также выбранной структуре продуктовой линейки и каналам сбыта, в том числе увеличены объемы производства и продаж премиальных водорастворимых удобрений», - поясняется в сообщении.

Кроме того, интенсивно шло развитие дистрибьюторской сети на внутреннем рынке. Более того, в течение прошлого года наблюдалась благоприятная конъюнктура на рынке фосфорных удобрений. Так, цены на аммофос (FOB Балтика) выросли с 385 долларов в начале года до 433 долларов в сентябре, а в среднем за год составили 413 долларов, что на 18,7% выше уровня 2017 года.

Высокие финансовые показатели АО «Воскресенские минеральные удобрения» позволили обеспечить стабильные налоговые перечисления в бюджеты всех уровней. Общая сумма налоговых платежей в федеральный, региональный и местные бюджеты за этот период составила 357 миллионов рублей против 211 миллионов рублей, перечисленных годом ранее.

В федеральный бюджет поступило 24 миллиона рублей, в бюджет Московской области – 248 миллионов рублей, а в бюджет городского поселения Воскресенск – 85 миллионов рублей. Объем средств, перечисленный в региональный бюджет в 2018 году, почти на 130 миллионов рублей выше, чем было годом ранее.