РИАМО - 4 мар. В приложении «Яндекс.Такси» начали появляться карточки с фотографией водителя, его рейтингом, количеством поездок в сервисе и другими данными, говорится в сообщении пресс-службы сервиса.

Сведения о водителе были доступны пассажирам и раньше – в «Деталях поездки». Новый формат позволяет узнать больше.

«Мы верим в то, что сервис должен быть прозрачным – поэтому начинаем показывать в приложении карточки с подробной информацией о водителях. Теперь вы будете знать, кто вас повезет, еще до того, как сядете в машину», – отмечается в сообщении.

Как только по заказу клиента будет назначена машина, на экране появится фотография водителя. Нажав на нее, можно будет узнать рейтинг, количество поездок в сервисе и комплименты, которые пассажиры чаще всего ему оставляют: за интересный разговор, вежливость, плавное вождение или приятную музыку.

Сперва карточки с информацией о водителях начнут показывать в Москве по тарифам «Бизнес», «Премиум» и «Ультима». В других городах и тарифах опцию добавят позднее: в «Экономе» и «Комфорте» представлено больше водителей, поэтому требуется больше времени, чтобы собрать их фотографии в системе.