РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 мар. Контейнерные площадки в подмосковном Красногорске полностью укомплектуют синими контейнерами для перерабатываемых отходов до 31 марта, сообщил первый заместитель главы администрации горокруга Красногорск по ЖКХ Валерий Абраменков на своей странице в Instagram.

«Установка баков синего и серого цвета на территории округа продолжается. На 2 марта, по данным регоператора, установлено порядка 250 баков для раздельного сбора. Полностью работа будет завершена до 31 марта», – сообщил Абраменков.

По его словам, отсутствие синих контейнеров на площадках не означает отсутствие услуги по раздельному сбору.

«Сортировка мусора производится региональным оператором», – сообщил Абраменков.

С 1 января 2019 года в Подмосковье действует новая схема обращения твердых коммунальных отходов. На территории горокруга Красногорск вывозом мусора занимается Рузский региональный оператор.