РИАМО - 4 мар. На территории парка «Остров мечты» в столице идет пересадка многолетних деревьев, 200 деревьев планируют пересадить к середине марта, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

«Строительство тематического парка «Остров Мечты» находится в завершающей стадии. Инвестор решил сохранить многолетние деревья, оставшиеся тут еще со времен благоустройства парка имени 60-летия Октября, на территории которого и ведется строительство», – сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он уточнил, что специалисты начали пересадку елей, лиственниц, лип, берез, кленов и рябин в конце февраля. Все работы намерены завершить к середине марта.

По его словам, возраст растений составляет от 25 до 45 лет, а их высота достигает 15 метров.

«Сохранить основную корневую массу и не травмировать ее возможно лишь в земляном коме. А формирование и сохранение земляного кома у растений высотой более 5 метров возможно только при минусовых температурах. Оптимальным для таких работ считается промежуток от минус 10 до 0 градусов», – пояснил Левкин.

Ландшафтный парк станет одной из главных частей тематического парка «Остров мечты». Его площадь составит 44 гектара. Он будет включать в себя спортивные и детские игровые площадки, беговые и велодорожки, экстрим-парк, открытый кинотеатр, искусственный водоем с фонтанами и другие зоны для активного и отдыха.

«Остров мечты» – это первый в России и крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений мирового уровня, строящийся в Москве, в Нагатинской пойме. Это ключевой градостроительный проект, который нацелен на улучшение качества городской среды, повышение инвестиционной привлекательности российской столицы и создание новых рабочих мест. Инвестиции в проект составляют 1,5 миллиарда долларов.

Парк будет поделен на три зоны: досуго-развлекательную, тематическую и пристроенную подземную автостоянку. Вне зависимости от погоды гости смогут покататься на аттракционах, отдохнуть, заняться спортом или посидеть в кафе. Парк будет работать и как детская образовательная площадка.

Как ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, к осени инвесторы планируют завершить строительство первой очереди «Острова мечты».