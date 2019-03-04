РИАМО – 4 мар. «Уроки цифры» прошли более чем в 1,2 тысячи школах Подмосковья, всероссийский проект представляет собой занятия по информатике с практической тренировкой навыков программирования, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области - министра образования Ольги Забраловой.

«С 25 февраля по 3 марта в подмосковных школах прошли «Уроки Цифры». Более 450 тысяч учеников с 1 по 11 классы стали участниками необычных уроков по программированию и обучению цифровым навыкам. Свыше 1,2 тысячи образовательных учреждений региона были задействованы», – сказала Забралова.

Она уточнила, что всероссийский образовательный проект «Урок Цифры» реализуется по инициативе министерства просвещения РФ при поддержке крупнейших IT-компаний и благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее».

«Такие уроки дают возможность каждому ученику узнать о важности развития цифровых навыков, проявить себя и познакомиться с основами программирования в доступной и увлекательной форме. Мы уже видим интерес к информационным технологиям у подрастающего поколения, благодаря таким проектам еще больше ребят захотят связать свою профессию именно с IT-сферой. У нас также проходят открытые уроки, например, такой урок прошел в Одинцовском лицее №10. Ребята узнали много нового про искусственный интеллект и машинное обучение», – дополнила Забралова.

Проект «Урок Цифры» представляет собой цикл уроков информатики с практической тренировкой навыков программирования. Каждый из них посвящен определенной теме и направлен на развитие цифровых знаний и навыков в рамках национальной программы «Цифровая экономика РФ». Подробности можно узнать на сайте.