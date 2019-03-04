РИАМО - 4 мар. Пьяная ссора знакомых в Солнечногорске закончилась поножовщиной, женщина попала в больницу, подозреваемый задержан, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

Накануне 3 марта в 05:10 в городском округе Солнечногорск в поселке Поварово из квартиры бригадой скорой помощи с проникающим ножевым ранением брюшной полости доставлена и госпитализирована женщина 1964 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в ОМВД хозяин квартиры 1961 года рождения», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что преступление совершено после совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

По данному факту возбуждено уголовное дело, мужчина задержан.