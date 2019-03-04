РИАМО – 4 мар. Подмосковные дорожные службы в понедельник работают в усиленном режиме в связи со снегопадом, автолюбителям рекомендуют соблюдать скоростной режим, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В настоящее время на региональной сети автодорог в работах по зимнему содержанию задействовано свыше 600 единиц спецтехники.

«За минувшие сутки выполнен полный цикл очистки от снега и обработки противогололедными материалами региональной сети, которая составляет 14,5 тысяч километров. Для безопасного и беспрепятственного движения пешеходов с 5 утра (4 марта – ред.) дорожные службы очищают и обрабатывают тротуары, остановки общественного транспорта и подходы к пешеходным переходам», – отмечается в сообщении.

По прогнозам синоптиков, в понедельник в Московской области облачно, снег и гололедица. Температура воздуха составит от минус 3 до плюс 2 градусов. Ветер юго-западный, южный 5-10 метров в секунду. Прогнозируемое количество осадков: 0-1 миллиметр.

Водителей призывают быть бдительными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также с пониманием относится к работе дорожной техники.