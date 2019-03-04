РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 4 мар. Более 4 тонн снега вывезли с улиц и дворов подмосковных Люберец на минувшей неделе, сообщил в понедельник на оперативном совещании глава городского округа Владимир Ружицкий.

«С 25 февраля по 3 марта на территории городского округа Люберцы проходила уборка дорог. Вывезено 4 тонны снега», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что в уборке участвовали 109 единиц спецтехники и 900 человек.

«Завершили работы по демонтажу новогоднего оформления», – заключил Ружицкий.