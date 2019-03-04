РИАМО - 4 мар. В больницу Красноармейска попал мужчина с проникающими колото-резаными ранениями брюшной полости, в содеянном подозревают его знакомого, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

«В дежурную часть отделения полиции из медико-санитарной части МЧС в Красноармейске поступила информация о том, что с проникающими колото-резаными ранениями брюшной полости доставлен и госпитализирован мужчина 1983 года рождения», - отметил собеседник агентства.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в отделение полиции знакомый потерпевшего 1984 года рождения.

Преступление совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре.

По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.