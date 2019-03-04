РИАМО - 4 мар. В Лобне женщина попала в больницу с колото-резаным ранением после пьяной ссоры с супругом, мужчину задержали, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

Накануне утром на улице Ленина, дом 7 в Лобне из квартиры бригадой скорой помощи с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки в больницу доставлена и госпитализирована женщина 1984 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в ОМВД хозяин квартиры, муж потерпевшей 1973 года рождения», - отметил собеседник агентства.

Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.