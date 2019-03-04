РИАМО – 4 мар. С 2019 года российские власти могут отслеживать неоплаченные штрафы ритейлеров через систему казначейств, из-за чего у ритейлеров появились опасения, что должникам могут сразу же приостановить лицензию, пишет газета «Известия».

Как рассказали в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), сети жалуются на ошибки в системе – давно погашенные штрафы выдаются за неоплаченные, в связи с чем уже не раз фиксировались случаи необоснованной приостановки лицензий. Минфин РФ рассматривает возможность дать торговцам доступ к данным о штрафах.

«В разных регионах страны зафиксировано уже около десятка случаев, когда магазины временно лишались возможности продавать алкоголь из-за ошибок в системе казначейства ГИС ГМП <…>. В ассоциации (АКОРТ – ред.) опасаются, что приостановки лицензий начнут принимать массовый характер. Перерывы в торговле спиртным у ритейлеров могут достигать одной-двух недель», – пишет издание.

Изменения в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта» вступили в силу с 1 января. Теперь региональные власти могут использовать систему казначейства ГИС ГМП, чтобы отслеживать неоплаченные штрафы торговых компаний. Действие лицензии приостановят, если штраф не оплачен в указанный срок.

По словам исполнительного директора АКОРТ Владимира Ионкина, торговые сети уже столкнулись с ошибками системы.

«Например, штрафы, погашенные еще два года назад, могут «висеть» в ГИС ГМП как неоплаченные, из-за чего лицензии оперативно приостанавливаются. В итоге у компаний уходит много времени на то, чтобы представить доказательства оплаты. Пока проблема не стала масштабной – местные власти стараются активно не пользоваться правом на приостановку лицензий. Но ситуация может обостриться, ведь регуляторы должны исполнять свои обязанности», – отметил Ионкин.

Сегодня в стране 250 тысяч магазинов легально продают спиртное, такие данные приводит

Росалкогольрегулирование. При этом их могут ждать потери: на алкоголь приходится 20-40% товарооборота магазина.

По словам руководителя департамента торговли и услуг города Москвы Алексея Немерюка, в столице еще ни одна компания не столкнулась с приостановкой лицензии.