РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 мар. Подольская спортсменка Ирина Головатюк победила в третьем туре соревнований Кубка Федерации Подмосковья по биатлону в Химках, сообщается в группе «МУ СШОР по лыжным гонкам» в соцсети «ВКонтакте».

В Химках 3 марта прошел третий тур соревнований Кубка Федерации Московской области по биатлону. Участие в соревнованиях приняли и спортсмены спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам Подольска.

«Так, подольские спортсмены завоевали следующие места: первое место получила Ирина Головатюк; второе место – Екатерина Матвеева, а третье место – Анна Размахова», – говорится в сообщении.

В десятку лучших попали Евгения Баранова, которая получила пятое место, Елизавета Николенко – восьмое место, а также Алина Соломатина и Софья Чапкина, которые завоевали девятое место.