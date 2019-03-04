РИАМО - 4 мар. Специалисты управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям в аэропорту «Шереметьево» на пограничном контрольном ветеринарном пункте ООО «Москва-Карго» приостановили оформление чучела сибирского горного козла, поступившего из Казахстана, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«При проведении пограничного ветеринарного контроля установлено: подконтрольный груз прибыл без ветеринарно-сопроводительных документов; отсутствует клеймо, бирки или этикетки на изделии; отсутствует документ, подтверждающий проведение таксидермической обработки трофея», - отмечается в материале.

Груз возвращен в страну отправителя.