РИАМО – 4 мар. Знаменитый британский фотограф Альберт Уотсон заявил, что снимать обнаженных женщин уже неполиткорректно, он также считает, что сегодня люди перестали отличать произведения искусства от ширпотреба, поглощая фотографии тысячами.

По словам Уотсона, именно по этим причина ему пришлось изменить концепцию календаря Pirelli, который выпускается с 1964 года.

«На сегодняшний день календарь Pirelli находится в довольно сложной ситуации. Изначально он создавался для механиков, в гаражах у которых висели пин-ап-фотографии. Классическая идея – календарь с сексуальными девушками. Но за последние несколько лет Pirelli поменялся, потому что люди стали критиковать такие фото: снимать обнаженных женщин уже не совсем политкорректно», – заявил Уотсон в интервью газете «Известия».

По его словам, сегодня аудитории больше интересны интернет-знаменитости.

«У таких женщин, как Джулия Гарнер, Мисти Коупленд, Летиция Каста, Джиджи Хадид, миллионы подписчиков в Instagram. Благодаря этому подходу Pirelli до сих пор интересен людям по всему миру», – добавил Уотсон.

Изменив концепцию календаря, знаменитый фотограф увеличил и количество фотографий, а также позвал в проект мужчин. При этом он уверен, что роботы никогда не заменят фотографов.

Выставка нового календаря Pirelli проходит в Мультимедиа Арт Музее. Для календаря созданы не привычные 12 фотографий, а около полусотни снимков, каждый из которых – настоящая история.