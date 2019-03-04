РИАМО - 4 мар. В преддверии Международного женского дня в Москве проведут рейды против незаконной торговли цветами, сообщил РИАМО в понедельник руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

«С 5 по 9 марта мы проводим плановые проверки, цель которых – пресечь незаконную торговлю цветами. Всего в рейдах участвуют больше 360 человек – представители департамента торговли и услуг, главного управления МВД по Москве, префектур административных округов и управ районов, ГКУ «Организатор перевозок», – сказал Немерюк.

Он отметил, что сообщить о нарушении могут и сами граждане, позвонив на горячую линию департамента торговли и услуг: 8 (495) 694-41-32 (с 8:00 до 17:00 в рабочие дни).

Немерюк добавил, что рейды против продажи цветов вне специально отведенных для этого мест проводятся в Москве ежегодно, так как большинство стихийных торговых точек появляется в городе накануне Международного женского дня.

«Основными точками притяжения для незаконных торговцев являются территории, прилегающие к станциям метрополитена, а также подземные пешеходные переходы. Как правило, на стихийных цветочных развалах торгуют контрабандными цветами, не прошедшими необходимый фитосанитарный контроль», – сказал Немерюк.

Он уточнил, что на такие цветы отсутствуют документы, продавцы не имеют медицинских книжек, торговля целиком и полностью осуществляется за рамками действующего законодательства.

«Совершение покупок на подобных незаконных развалах может обернуться причиной кожных и острых респираторных заболеваний. Кроме того, цены на цветы завышены, продавцы не платят налоги, что создает недобросовестную конкуренцию», – добавил Немерюк.