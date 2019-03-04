РИАМО - 4 мар. Проект введения экологически чистых зон в Москве и Петербурге предусматривает штраф для водителей за проезд в такие зоны, пишет в понедельник газета «Коммерсант».

Проект подразумевает введение в Москве и Петербурге зон, куда запрещено въезжать машинам с двигателем низкого экологического класса. Документ подготовлен Минтрансом по поручению правительства.

«Для реализации проекта планируется ввести новый штраф для водителей, проезжающих в экологически чистые зоны. Для миллионов владельцев старых машин, экологический класс которых вообще неизвестен, Минпромторг разработает порядок для упрощенного получения документов», - говорится в статье.

В октябре 2018 года президентский Совет по правам человека выработал рекомендации по борьбе с загрязнением воздуха в Московском регионе, отправив их главе государства. Из Кремля документы были направлены в правительство. Вице-премьер Максим Акимов поручил Минтрансу, МВД, Минпромторгу, Минприроды, правительствам Москвы и Санкт-Петербурга подготовить к 4 марта «дорожную карту» по введению в городах зон, куда запретят проезжать транспортным средствам с низким экологическим классом.

В Минтрансе рассказали, что подготовили проект такого плана и сейчас он находится на согласовании ведомствами, но подробностей почти не раскрыли. Власти Москвы и Санкт-Петербурга должны будут сами определить, в каких районах и от какого вида транспортных средств наносится максимальный ущерб экологии.

Согласно «дорожной карте», к октябрю МВД и Минтранс разработают поправки к КоАП по введению нового штрафа за проезд под знаком, которым обозначается экологически чистая зона. Указатель был введен в ПДД в июле 2018 года, но нигде еще не применялся: цифра на нем означает экологический класс двигателя автомобилей, которым можно проезжать. Сегодня для нарушителей требований этого знака применяется штраф 500 рублей, но в Минтрансе предлагают ввести новый вид нарушения с повышенной санкцией.

Еще один пункт плана касается машин, в документах к которым нет данных об экологическом классе. Сведения эти начали записывать в паспорта транспортного средства (ПТС) в 2008-2011 годах. В России зарегистрировано более 20 миллионов машин возрастом старше десяти лет, это 30% всего автопарка. Минпромторг должен будет к октябрю разработать упрощенный порядок присвоения класса для старых машин.