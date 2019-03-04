РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 мар. Жители подмосковного Подольска, которые в период Великой Отечественной войны участвовали в обороне и освобождении Севастополя, смогут получить денежные выплаты, сообщается на сайте Подольского городского управления социальной защиты населения.

В связи с 75-й годовщиной освобождения города Севастополя от немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны, правительством Севастополя планируется предоставление единовременной денежной выплаты участникам обороны и освобождения города, которые постоянно проживают на территории РФ.

«Документами, подтверждающими участие в боевых действиях в период обороны и освобождения Севастополя, могут быть архивные справки, красноармейские книжки, сведения, подтверждающие награждение медалью «За оборону Севастополя». Граждан, имеющих вышеназванные документы, зарегистрированных по месту жительства в городском округе Подольск, просим обратиться в Подольское управление социальной защиты населения», – говорится в сообщении.

Обратиться в соцзащиту жители округа могут по адресу: улица Литейная, дом 6/8, кабинет 10. Подробности можно узнать по телефону: 8(496)768-27-63.