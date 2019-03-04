РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 мар. В понедельник в подмосковных Люберцах отключат электричество в ряде домов на Октябрьском проспекте, Хлебозаводском проезде, Хлебозаводской улице и Электрификации, сообщается в Instagram- аккаунте ЕДС ЖКХ муниципалитета.

«Уважаемые жители! Уведомляем вас, что 4 марта будет отключение электроэнергии по адресу: Люберцы, Октябрьский проспект, дома №№325/2, 327, 329, 339, 339А, 339Б, 341А, 341Б. Также отключение будет в домах №№3/1, 4, 6 на Хлебозаводской улице и в домах №№3/1, 3/2 на Хлебозаводском проезде», – говорится в сообщении.

Электричества также не будет в доме №5 на улице Электрификации.

«Отключения будут до 11:30 и с 13:30 до 15:00. Они связаны с ремонтными службами главных энергетиков», – заключается в материале.