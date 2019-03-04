РИАМО - 4 мар. В Москве возбудили 10 уголовных дел по фактам самовольного строительства в городе, ущерб, причиненный столице, исчисляется миллионами рублей, сообщается на сайте прокуратуры Москвы.

Так, по поступившей из правительства Москвы информации о фактах незаконного и нецелевого использования земельных участков, находящихся в собственности города Москвы, столичными прокурорами проверено более 10 объектов, находящихся в различных округа города. В результате выявлены грубые нарушения закона о градостроительной политике и землепользовании, установлены факты возведения самовольных построек.

«Прокурорами в следственных органах инициировано проведение процессуальных проверок, по результатам которых возбуждено 10 уголовных дел по фактам самоуправных действий, причинивших существенный вред городу, при строительстве объектов и конструктивных изменений уже существующих строений в различных округах столицы», – говорится в сообщении.

Общая площадь незаконной застройки по возбужденным уголовным делам превышает 4 тысячи квадратных метров. Ущерб, причиненный Москве, исчисляется миллионами рублей, а незаконное строительство подвергает опасности лиц, находящихся в таких помещениях.

К примеру, возбуждено уголовное дело за организацию хостела в Пресненском районе. Разрешительной документации у объекта нет. Также на севере Москвы коммерческая организация самовольно и незаконно возвела на земельном участке площадью свыше 1 тысячи квадратных метров капитальное одноэтажное здание – торговый павильон, что повлекло причинение существенного вреда.

Кроме того, должностные лица столичной коммерческой организации, имея умысел на извлечение личной выгоды, самовольно возвели на земельном участке в районе Теплый Стан на юго-западе Москвы объект недвижимости – капитальное нежилое двухэтажное здание площадью более 1 тысячи квадратных метров. При этом указанный земельный участок находится в собственности Москвы, представлялся обществу в аренду для строительства и эксплуатации некапитального торгового павильона.

Помимо мер уголовно-правового характера прокуроры использовали меры административного воздействия.

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