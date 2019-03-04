РИАМО - 4 мар. Столичная полиция проводит проверку по факту обмана гендиректора фирмы, который отдал продавцу более 1 миллиона рублей за бытовую химию, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

По его словам, 3 марта в ОМВД России по району Хамовники города Москвы поступило заявление от генерального директора фирмы.

«Он сообщил, что в феврале встретился с гражданином в Большом Саввинском переулке по факту закупки бытовой химии. В ходе разговора было оговорено, что оплата за товар будет осуществлена по безналичному расчету. Договор стороны не заключали. 18 и 21 февраля гендиректор осуществил перевод денежных средств на расчетный счет контрагента в размере свыше 1 миллиона рублей», - сказал собеседник агентства.

После перевода денежных средств контрагент перестал отвечать на телефонные звонки и не предоставляет товар, уточнил сотрудник пресс-службы.