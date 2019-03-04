РИАМО - 4 мар. Столичные власти с 2015 года закупают у мобильных операторов данные геоаналитики, благодаря этому принимаются транспортные, инфраструктурные решения в городе, пишет в понедельник газета «Ведомости».

«Московские чиновники знают, где живут и работают, как добираются до работы, куда и когда ездят на дачу москвичи с точностью до 500 метров и нескольких минут. За миллионы рублей они покупают геоаналитику у операторов связи – данные о перемещении горожан по движению их сим-карт. Ориентируясь на данные операторов, Москва меняет городские транспорт и инфраструктуру», – говорится в сообщении.

Так, департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы закупает геоаналитику с 2015 года. На сайте госзакупок указано, что ДИТ потратил на нее 516 миллионов рублей из московского бюджета, в том числе 101,8 миллиона рублей в 2018 году.

Столичные власти благодаря этим данным знают, где человек живет, где и сколько работает. В отчетах Москва и Московская область делятся на участки 500 на 500 метров.

Оператор (Аналитический центр при правительстве) передает также чиновникам информацию о дачниках. Власти знают также, сколько человек совершает поездок в метро, сколько занимает путь до работы.

Как сообщают в телекоммуникационных компаниях, таким образом власти узнают, как растет нагрузка на автомобильные, железные дороги и метро, принимают решения о транспортной инфраструктуре, транспортных потоках. По словам председателя Союза пассажиров России Кирилла Янкова, по перемещениям людей можно предположить вид его транспорта.

Кроме того, для отдельных проектов ДИТ передает данные операторов Институту Генплана Москвы. В частности, такие данные использовались при доработке Московского железнодорожного узла и Московских центральных диаметров, при разработке территориальной схемы Троицкого и Новомосковского округов Москвы.

По мнению директора Института транспорта Высшей школы экономики Михаила Блинкина, данные операторов о горожанах произвели революцию в транспортном планировании, позволили отказаться от дорогих и очень приблизительных моделей, которые использовались десятилетиями.

При этом многие эксперты считают, что за госпользователями геоаналитики нужен общественный контроль. По словам партнера KPMG в России и СНГ Николая Легкодимова, местные администрации могут использовать данные в политических целях, рекламных и агитационных.

Рост интереса госзаказчиков к геоаналитике особенно проявился в 2018 году. Как уточнил Янков, по подсчетам «Вымпелкома», совокупно операторы зарабатывают на продаже больших данных корпоративным клиентам, госорганам и госкомпаниям несколько миллиардов рублей в год.

«Tele2 именно за геоаналитику получила 100% выручки от услуг обработки больших данных для госорганов в 2018 году, подтверждает представитель оператора, а для корпоративных клиентов это пока 20% заработка с обработки больших данных», – уточняется в материале.