РИАМО - 4 мар. В районе Южное Бутово на юго-западе Москвы приступили к сносу дома, расселенного по программе реновации, дом находится на Краснолиманской улице, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента строительства.

«Освобожденный после сноса участок передадут под застройку по программе реновации», - отметил руководитель департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев.

Демонтаж осуществляется за счет средств городского бюджета с использованием стандарта «умного сноса». «Умный снос» – это комплекс мероприятий, позволяющих провести разборку здания с минимальными неудобствами для окружающих, при этом большая часть материалов передается в переработку.

Стандарт «умного сноса» используется при демонтаже всех отселенных по программе реновации домов. Основными его принципами являются безопасность, экологичность, максимальная переработка и повторное использование образующихся отходов.

Ранее жители указанного дома получили квартиры с улучшенной отделкой в новом современном доме в том же районе по адресу: Изюмская улица, дом 49, корпус 2. Ближайшая станция метро - «Улица Скобелевская», в десяти минутах ходьбы от нового дома находится железнодорожная станция «Бутово» Курского направления МЖД. Помимо отличной транспортной доступности, в непосредственной близости от новостройки есть продуктовые магазины, детсады, школы, центр социального обслуживания, медицинские учреждения и аптеки, крупный гаражный кооператив. Рядом также располагаются скверы, речка Гвоздянка и пруды.

Программа реновации была запущена правительством Москвы в 2017 году. Благодаря ей 350 тысяч московских семей, то есть более миллиона человек, переедут в новые квартиры с отделкой комфорт-класса. Всего в программу реновации включено 5172 дома.