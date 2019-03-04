РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 мар. В понедельник в 13 многоквартирных домах подмосковного Подольска временно отключили электроэнергию из-за работ на подстанции, сообщается на сайте МУП «ДЕЗ».

«Сообщаем, что в понедельник, 4 марта, с 9:00 до 17:00 не будет подаваться электроэнергия по улице Быковская, в дома №№24, 26, 28, 28А, 30, 30А,32, 32А; Художественный проезд, дома №№4, 8, 10, 12, 14 в связи с работами на подстанции», – говорится в сообщении.

Управляющая компания МУП «ДЕЗ» приносит извинения жителям за доставленные неудобства.