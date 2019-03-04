РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 мар. Активисты подмосковного Подольска в ходе двух пикетов собрали около 50 подписей за строительство комплексной поликлиники, сообщил «РИАМО в Подольске» организатор массовых пикетов Михаил Чириков.

Он отметил, что согласованные с администрацией округа пикеты проводились в Подольске 3 марта на Славянском бульваре и на площади перед структурным подразделением «Молодежный» Дворца творчества молодежи.

«Пикеты проводились с целью сбора подписей за строительство детской и взрослой (комплексной) поликлиники для Заречного района, в который входят микрорайоны Ново-Сырово, Силикатная-2, Цемянка и Красная горка. В ходе мероприятий было собрано около 50 подписей. Когда наше обращение о строительстве комплексной поликлиники подпишут несколько тысяч человек, то мы отправим ее в соответствующие инстанции и органы, в том числе президенту РФ, губернатору Московской области, министерству здравоохранения и так далее», – сказал Чириков.

Он отметил, что в скором времени планирует организовать сбор подписей в микрорайонах Красная горка и Цемянка (поселка Цементного завода – ред.). Подписанное обращение будет отправлено в соответствующие инстанции в мае-июне 2019 года.