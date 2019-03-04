РИАМО - 4 мар. Возглавлявший 17 лет Московское речное пароходство Константин Анисимов покинул пост гендиректора компании, пишет в понедельник газета «Коммерсант».

«С 4 марта его (Анисимова - ред.) должность займет гендиректор Южного речного порта Бахтиер Касимов. Свой уход господин Анисимов связывает с убытками по стартовавшей в 2011 году программе строительства новых танкеров для перевозок нефтепродуктов. Концепция не сработала, поскольку ОАО «РЖД» ввело специальные скидки по дублирующим реку направлениям», - говорится в статье.

Константин Анисимов в 1992 году работал гендиректором турфирмы «Платинум-тур». С 1997 года занимал пост заместителя гендиректора «Пассажирский порт» и начальника Северного речного вокзала Москвы. На должность заместителя гендиректора Московского речного пароходства Константин Анисимов пришел в 2000 году и через два года был назначен гендиректором компании.

Московское речное пароходство (ведет свою историю с 1857 года) — одно из крупных предприятий на внутренних водных путях в европейской части России по перевозке грузов и пассажиров со 150 грузовыми и 20 пассажирскими судами.

Основными клиентами бизнеса перевозок нефтепродуктов по реке исторически являются НПЗ в бассейне Волги — Самарский, Саратовский и Уфимский («Башнефть»), все они с конца 2016 года контролируются «Роснефтью». В начале 2017 года ОАО РЖД ввело скидку в 25% на экспорт мазута и дизтоплива с этих НПЗ, что заявлялось как попытка конкурировать с системой трубопроводов «Транснефти».