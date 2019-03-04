РИАМО - 4 мар. Градостроительно-земельная комиссия Москвы отказала инвестору в намерении разместить гостиницу в офисном здании в Центральном округе, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 28 февраля 2019 года приняла решение о нецелесообразности внесения изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) города Москвы в отношении территории по адресу: Лесная улица, владение 20, строение 2 (ЦАО)», - говорится в сообщении.

Как рассказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова, в настоящее время по указанному адресу находится двухэтажное здание площадью 1,3 тысячи квадратных метров. Оно расположено на территории объекта культурного наследия «Ансамбль Миусского трамвайного депо, 1874 год, 1908-1910 годы, 1930-е годы, архитекторы Н. К. Жуков, М. Н. Глейнинг, инженер Н. А. Сытенко, инженер В. Г. Шухов».

«На сегодняшний день в рассматриваемом здании располагаются офисные помещения. В намерения инвестора входило разместить в нем гостиницу. ГЗК приняла решение об отказе», - отметила Пятова.