РИАМО - 4 мар. Московский футбольный клуб «Спартак» сыграл вничью с командой «Краснодар» в матче 18-го тура чемпионата России по футболу, сообщает Федеральное агентство новостей.

Игра прошла в столице на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 1:1.

«В составе хозяев отличился Зе Луиш. «Краснодар» ответил точным выстрелом Перейры. Оба гола были забиты в первом тайме поединка», – говорится в сообщении.

Такой исход матча позволил «Краснодару» сохранить за собой вторую строчку турнирной таблицы вслед за лидирующим «Зенитом». На третьем месте – московский ЦСКА, «Спартак» – на четвертом.