РИАМО - 4 мар. В столице открыли движение транспорта в Маяковском тоннеле в обе стороны, здесь в ночь на понедельник проводились работы по укладке асфальта, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

С 22:00 3 марта до 05:30 4 марта полные перекрытия действовали на внешней стороне Садового кольца от съезда на Краснопролетарскую улицу до выезда из Маяковского тоннеля. Такие же ограничения в этот же период действовали на внутренней стороне Садового кольца от съезда в сторону 1-й Брестской улицы до выезда из Маяковского тоннеля.

На участке проводились работы по укладке асфальта.