РИАМО - 4 мар. В подмосковном Подольске полицейские задержали 22-летнего уроженца одной из стран Средней Азии, подозреваемого в совершении кражи из частного дома, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что злоумышленник, повредив окно, незаконно проник в дом, расположенный в деревне Матвеевское, откуда похитил бижутерию и денежные средства. Общая сумма ущерба составила 450 тысяч рублей. Кроме того, на территории участка находились четыре сторожевые собаки, невзирая на которых правонарушитель смог спокойно покинуть место происшествия», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого в совершении преступления.

«В ходе обыска по месту его проживания в городе Москве полицейскими обнаружена и изъята часть похищенного имущества», – отметила Петрова.

Как пояснил задержанный, ранее он был знаком с потерпевшей и помогал ей обустраивать дачный участок, а также выгуливал ее собак, что и позволило ему в дальнейшем беспрепятственно пройти на территорию домовладения для совершения противоправного деяния.

По данному факту следственным управлением УМВД возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.