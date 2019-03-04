РИАМО - 4 мар. Небольшие дожди и мокрый снег ожидаются в Москве и Подмосковье в течение этой недели, температура воздуха поднимется до плюс 10 градусов, сообщил РИАМО в понедельник представитель Гидрометцентра России.

«Погода будет весенняя в течение недели. На Москву движется теплый фронт. Во вторник облачно, небольшой снег, ночью 0 - минус 1 градус, днем минус 1 - плюс 3 градуса. Во вторник возможен дождь, ночью до минус 3 градусов, днем плюс 1-6 градусов, в ночь на среду - минус 1 - плюс 1 градус, днем плюс 1 - минус 1 градус. В среду днем возможны небольшие осадки. Днем дождь, мокрый снег в небольшом количестве», - сказал собеседник агентства.

По его словам, в четверг ночью температура может понизиться до минус 10-15 градусов, а днем составит минус 3-2 градуса.

«В ночь на 8 марта - минус 1-6 градусов, днем - плюс 5-10 градусов. В пятницу также плюс 5-10 градусов, ветер до 12 метров в секунду с порывами», - добавил синоптик.