РИАМО - 4 мар. Жители столицы с 4 по 14 марта смогут бесплатно проверить органы слуха в рамках бесплатной акции, приуроченную к Международному дню охраны здоровья уха и слуха, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Причинами снижения слуха могут являться многие факторы — генетические нарушения, хронические инфекции уха, краснуха, корь, свинка, менингит, а также воздействие некоторых лекарственных препаратов и вредных факторов окружающей среды, в первую очередь шума. Цель нашей акции — рассказать москвичам о факторах, приводящих к снижению слуха, и мерах профилактики заболеваний органов слуха», — сказал главный оториноларинголог Москвы Андрей Крюков.

День открытых дверей в рамках акции пройдет 4 марта в 19 медицинских организациях города. Здесь можно будет не только проконсультироваться с врачами общей практики, но и пройти аудиологический скрининг. Также с 4 по 7 марта в 15 медицинских организациях проведут лекции о профилактике заболеваний уха.

Проверить органы слуха предлагают и в Научно-исследовательском клиническом институте оториноларингологии имени Л.И. Свержевского. Здесь ждут посетителей 7, 12 и 14 марта с 10:00 до 14:00. В это время можно будет получить консультацию оториноларингологов и сурдологов, а также пройти аудиологическое исследование. А в 10:00 прочитают лекцию о профилактике заболеваний уха и слуха. Записаться на прием можно с 4 по 6 марта, позвонив по телефону: +7 (903) 617-21-65. Запись ведется с 09:00 до 16:00.

Список медицинских организаций, которые принимают участие в акции, опубликован на сайте столичного департамента здравоохранения.