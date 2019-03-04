РИАМО - 4 мар. В музее современного искусства «Гараж» 8 марта откроется выставка «Рашид Араин. Ретроспектива», на которой представят скульптуры и картины, созданные автором в разные периоды творчества, сообщается на официальном сайте мэра города.

Рашид Араин известен своей многолетней борьбой за справедливость как художественными средствами (через универсальные геометрические фигуры), так и политическими (с помощью публицистики, перформансов и выставочных проектов, обличающих расизм).

«Экспозиция поделена на шесть зон. В первой из них собраны ранние наброски Рашида Араина. Второй раздел — «Геометрия и симметрия» — посвящен первым скульптурам художника. Зона «Пробуждение политического» демонстрирует, как он освещал проблемы расизма внутри арт-мира и за его пределами. Раздел «Путь к цельному высказыванию» знакомит зрителя с работами 1980-х годов В 1987 году художник стал главным редактором художественного журнала Third Text, которому на выставке посвящена отдельная зона — «Читальный зал», - отмечается в материале.

Также в мезонине музея будет представлен проект художника и исследователя Вали Махлуджи «Атлас культуры». Это панорама интеллектуальной истории ХХ века, отражающая художественные, политические, этические и духовные процессы в странах «глобального Юга» и то, как эти процессы неразрывно связаны с культурой западного мира, подчас опережая ее или определяя ее развитие.

В мае музей «Гараж» представит на Пионерском пруду парка Горького ранее не осуществленный перформанс Араина «Диско под парусом» — сочетание геометрической абстракции и практики цигун. Девять исполнителей будут балансировать на минималистичных плавающих кругах, изготовленных по эскизам художника.

Кроме того, гостей ждет публичная программа, которая поможет глубже познакомиться с творчеством Рашида Араина. В музее «Гараж» пройдут лекции, мастер-классы и перформансы.