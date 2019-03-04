РИАМО - 4 мар. Председателями порядка сотни территориальных общественных самоуправлений в Подмосковье являются молодые люди, всего на территории региона насчитывается более 300 ТОСов, сообщила РИАМО заместитель председателя правительства Московской области – руководитель Главного управления территориальной политики региона Мария Нагорная.

«Правительство Московской области являлось инициатором развития института территориального общественного самоуправления. Создан двухгодичный приоритетный проект по созданию и развитию данного института. Самое интересное, что за год работы этого приоритетного проекта и проектного офиса на базе Главного управления территориальной политики создано более 300 ТОСов, из которых почти 100 возглавляют молодые люди», - сказала Нагорная.

Она отметила, что самому молодому председателю территориального общественного самоуправления в Подмосковье всего 21 год.

«Молодежь активно принимает участие (в работе ТОСов – ред.), молодежь понимает свою ответственность за то место, в котором они проживают, но работа по вовлечению молодежи должна быть, конечно, продолжена», - добавила Нагорная.

Ранее Нагорная сообщила, что Совет муниципальных образований Подмосковья принял решение о создании Ассоциации территориального общественного самоуправления Московской области. Проведение общего собрания учредителей ассоциации запланировано на 18 апреля.