РИАМО - 4 мар. Из жилого дома в подмосковной Балашихе эвакуировали 230 человек из-за угрозы взрыва, информация о минировании оказалась ложной, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

По данным на сайте, 3 марта в 20:03 через систему-112 поступило сообщение об угрозе минирования жилого дома, находящегося по адресу: городской округ Балашиха, микрорайон Железнодорожный, улица Чаплыгина, дом №5.

«Проведена эвакуация жителей в количестве 230 человек (один подъезд, 12 этажей, 83 квартиры). В 21:51 после обследования дома кинологическим расчетом от ОМВД наличие взрывоопасных веществ (предметов) не подтвердилось, угрозы жизнедеятельности населения нет, вызов ложный», - говорится в сообщении.