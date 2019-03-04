РИАМО - 4 мар. В Международный женский день женщины смогут бесплатно посетить Музей Победы на Поклонной горе, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Помимо основной экспозиции музея, наши гостьи в праздничный день могут посетить временную выставку под названием «Женщины военной эпохи». Она проходит в выставочной галерее. Там будет представлено около 150 экспонатов, в том числе картины, изображающие женщин, переживших Великую Отечественную. Это не только участницы боев, но и школьницы, жены прославленных маршалов и простых солдат, матери, провожающие сыновей на фронт или получившие похоронку», — сказал сотрудник пресс-службы Музея Победы.

Он добавил, что также милых дам приглашают на просмотр двух кинолент советского режиссера Владимира Мотыля в зале «Конев». Это картина о фронтовой любви «Женя, Женечка и «катюша» и фильм о женах декабристов «Звезда пленительного счастья». Вместе с мамами и бабушками на показы могут бесплатно пройти и школьники до 16 лет.

Вход в Музей Победы на Поклонной горе для всех женщин будет бесплатным 8 марта с 10:00 до 21:30. Такой подарок посетительницы выставочного комплекса получат в честь Международного женского дня. Для прохода в музей необходимо получить билет в кассе, предъявив паспорт или любой другой документ, удостоверяющий личность.

Музей Победы входит в состав мемориального комплекса на Поклонной горе. В нем хранится около 300 тысяч экспонатов, связанных со Второй мировой войной. Это личные вещи солдат, письма, элементы снаряжения, оружие и многое другое. На открытых площадках музея можно увидеть более 300 образцов военной техники и вооружения периода Великой Отечественной войны и второй половины ХХ столетия.